Treinada em jiu-jítsu, mulher reage a assalto e imobiliza criminoso; VEJA VÍDEO

Uma mulher reagiu a uma tentativa de assalto dentro de um restaurante na Costa Rica e conseguiu dominar o criminoso com um golpe de jiu-jítsu. O homem tentou roubar o celular da vítima enquanto ela estava sentada no local, mas acabou imobilizado após entrar em luta corporal com a mulher.





Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que a jovem aplica uma chave de braço para conter o assaltante até a chegada de ajuda. Funcionários do restaurante intervieram e acionaram a polícia. O criminoso foi mantido no chão até o fim da gravação.





Fonte: Luiz Bacci



