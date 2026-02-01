CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

domingo, 1 de fevereiro de 2026

Treinada em jiu-jítsu, mulher reage a assalto e imobiliza criminoso; VEJA VÍDEO

domingo, fevereiro 01, 2026  Nenhum comentário

Uma mulher reagiu a uma tentativa de assalto dentro de um restaurante na Costa Rica e conseguiu dominar o criminoso com um golpe de jiu-jítsu. O homem tentou roubar o celular da vítima enquanto ela estava sentada no local, mas acabou imobilizado após entrar em luta corporal com a mulher.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que a jovem aplica uma chave de braço para conter o assaltante até a chegada de ajuda. Funcionários do restaurante intervieram e acionaram a polícia. O criminoso foi mantido no chão até o fim da gravação.

Fonte: Luiz Bacci

ASSISTA:

Veja mais sobre:

