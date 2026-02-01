Papa Leão XIV afirma que “maior destruidor da paz é o ab0rto”

Durante uma audiência realizada na manhã deste sábado (31), no Vaticano, o papa Leão XIV retomou uma das declarações mais conhecidas da Madre Teresa de Calcutá para tratar do tema do aborto. Diante de participantes da iniciativa “Uma humanidade, um planeta: liderança sinodal”, o pontífice afirmou que “o maior destruidor da paz é o aborto”.





Ao citar a religiosa, canonizada pela Igreja Católica e vencedora do Prêmio Nobel da Paz em 1979, Leão XIV reforçou a importância do cuidado com os mais vulneráveis.





– Somente quem cuida dos pequeninos pode fazer coisas verdadeiramente grandes – declarou.





Na avaliação do papa, a posição de Madre Teresa sobre o aborto continua relevante no cenário contemporâneo.





– Sua voz continua profética: nenhuma política pode, de fato, colocar-se a serviço dos povos se exclui da vida aqueles que estão prestes a nascer, se não socorre aqueles que se encontram em situação de necessidade material e espiritual – apontou.





O encontro deste sábado reuniu cerca de 100 participantes e faz parte de um programa bienal de formação para a ação política, promovido pela ONG New Humanity, ligada ao Movimento dos Focolares, em parceria com a Pontifícia Comissão para a América Latina e com apoio da Fundação Porticus.





Fonte: Pleno News