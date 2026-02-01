CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

domingo, 1 de fevereiro de 2026

Moradores denunciam emissão de fumaça e forte odor de fábrica de cerâmica no Grande Sinhá Sabóia, em Sobral

domingo, fevereiro 01, 2026

Moradores que residem no entorno da fábrica Cerâmica Cosmac, localizada no Grande Sinhá Sabóia, em Sobral, estão denunciando a emissão constante de fumaça acompanhada de um forte odor, situação que vem causando sérios transtornos à população local. De acordo com os relatos, o problema é recorrente e tem provocado problemas respiratórios, principalmente em crianças, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade.

Segundo os denunciantes, a fumaça se espalha com frequência pelas residências vizinhas, tornando o ar praticamente irrespirável em determinados momentos do dia. Muitos moradores afirmam que crianças apresentam crises alérgicas, tosse persistente e dificuldade para respirar, enquanto idosos relatam agravamento de doenças respiratórias já existentes.

A comunidade destaca que a situação já se arrasta há bastante tempo, sem que uma solução definitiva tenha sido apresentada. Diante da gravidade do problema, os moradores solicitam com urgência a fiscalização dos órgãos competentes, como vigilância sanitária, órgãos ambientais e demais autoridades responsáveis, para que sejam adotadas medidas imediatas.

Os denunciantes alertam que o caso se trata de uma questão de saúde pública, uma vez que a emissão contínua de fumaça e odores está afetando milhares de pessoas que vivem na região. Eles pedem providências para que o problema seja apurado e resolvido o quanto antes, garantindo o direito da população a um ambiente saudável e seguro.

