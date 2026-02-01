Moradores denunciam emissão de fumaça e forte odor de fábrica de cerâmica no Grande Sinhá Sabóia, em Sobral

Moradores que residem no entorno da fábrica Cerâmica Cosmac, localizada no Grande Sinhá Sabóia, em Sobral, estão denunciando a emissão constante de fumaça acompanhada de um forte odor, situação que vem causando sérios transtornos à população local. De acordo com os relatos, o problema é recorrente e tem provocado problemas respiratórios, principalmente em crianças, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade.





Segundo os denunciantes, a fumaça se espalha com frequência pelas residências vizinhas, tornando o ar praticamente irrespirável em determinados momentos do dia. Muitos moradores afirmam que crianças apresentam crises alérgicas, tosse persistente e dificuldade para respirar, enquanto idosos relatam agravamento de doenças respiratórias já existentes.





A comunidade destaca que a situação já se arrasta há bastante tempo, sem que uma solução definitiva tenha sido apresentada. Diante da gravidade do problema, os moradores solicitam com urgência a fiscalização dos órgãos competentes, como vigilância sanitária, órgãos ambientais e demais autoridades responsáveis, para que sejam adotadas medidas imediatas.





Os denunciantes alertam que o caso se trata de uma questão de saúde pública, uma vez que a emissão contínua de fumaça e odores está afetando milhares de pessoas que vivem na região. Eles pedem providências para que o problema seja apurado e resolvido o quanto antes, garantindo o direito da população a um ambiente saudável e seguro.