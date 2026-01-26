Mulher coloca bebê m0rto em caixa de papelão e abandona dentro de lata de lixo; veja vídeo

Um caso chocante abalou moradores do bairro Muçumagro, na Zona Sul de João Pessoa, na Paraíba. Na noite da última sexta-feira (23/1), o corpo de um bebê foi descoberto dentro de uma caixa de papelão abandonada em uma lata de lixo, em uma área residencial. Imagens de câmeras de segurança registraram uma mulher carregando uma caixa semelhante momentos antes, material que agora integra as investigações da Polícia Civil.





As gravações, captadas pelo circuito de vigilância de um prédio próximo, mostram a mulher caminhando com o objeto em mãos. O vídeo, obtido por equipes de reportagem e repassado às autoridades, é considerado peça-chave para identificar a responsável e esclarecer os fatos. A Polícia Civil confirmou que as imagens auxiliam no inquérito em andamento.





De acordo com relatos iniciais, moradores da região notaram a caixa descartada no lixo e, ao verificar o conteúdo, encontraram o corpo do bebê, o que levou ao acionamento imediato da polícia. O material foi recolhido e encaminhado ao Instituto de Polícia Científica (IPC) para perícia.





A hipótese preliminar mais forte apontada pelas autoridades é de que o caso esteja relacionado a um aborto – possivelmente induzido –, mas os exames periciais serão decisivos para determinar se a interrupção da gravidez foi espontânea ou provocada, além de informar a idade gestacional e as circunstâncias exatas da morte. A análise inicial não detectou sinais aparentes de violência ou agressões no corpo.





Até o momento, a polícia não divulgou detalhes sobre a identificação da mulher nas imagens nem confirmou a existência de suspeitos formalmente apontados. A investigação prossegue com diligências para apurar a dinâmica dos eventos e possíveis responsabilidades.





Casos como esse expõem questões delicadas de saúde pública, assistência social e legislação sobre interrupção da gravidez. A população local permanece mobilizada, aguardando desdobramentos que tragam respostas e justiça. A Polícia Civil orienta que qualquer informação relevante seja repassada anonimamente pelos canais oficiais.





Fonte: CM7