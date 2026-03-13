Bolsonaro pode morrer a qualquer momento: médicos alertam para “risco de evento potencialmente mortal”

Segundo médicos uma pneumonia aspirativa pode evoluir para uma insuficiência respiratória.

Durante entrevista coletiva nesta sexta-feira (13), os médicos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmaram que existe "risco de um evento potencialmente mortal”.





“Isso realmente coloca em risco a vida do paciente, uma pneumonia aspirativa pode evoluir para uma insuficiência respiratória e se você não intervir, o paciente pode morrer”, afirmou o médico Claudio Birolini.





“No momento, a situação do ex-presidente Bolsonaro é estável, mas o risco de um evento potencialmente mortal surge nessas circunstâncias”, completou Birolini.





Segundo os médicos, o quadro de pneumonia do ex-presidente é considerado “muito grave” e incomum, e deve demandar um tratamento mais prolongado. “Vai ser um tratamento mais prolongado, diferente de uma pneumonia comum em que a pessoa recebe o antibiótico e vai pra casa”, afirmou Birolini.





Os médicos também afirmaram que o deslocamento rápido ao hospital foi decisivo para evitar complicações, uma demora no atendimento poderia ter levado à necessidade de intubação.





Bolsonaro foi internado na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) do hospital DF Star, em Brasília, na manhã desta sexta-feira (13), com o diagnóstico de broncopneumonia bacteriana, após passar mal na Papudinha -- local em que está preso. Ainda não há prazo para que o Bolsonaro deixe a UTI.





O ex-presidente tem 70 anos e um histórico de diversas cirurgias e procedimentos clínicos desde o episódio da facada, na eleição em 2018. No próximo dia 21, ele completará 71 anos.



