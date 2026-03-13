STF forma maioria para manter Vorcaro na cadeia

Votaram até o momento, os ministros Nunes Marques, Luiz Fux e André Mendonça.

O Supremo Tribunal Federal (STF), formou maioria na manhã desta sexta-feira (13), para manter a prisão de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.





O primeiro a votar foi o ministro André Mendonça, relator do caso, que se manifestou pela manutenção da prisão de Vorcaro. O julgamento ocorre no plenário virtual da Segunda Turma do STF.





Os ministros Luiz Fux e Nunes Marques acompanharam o voto do relator. A votação seguirá aberta até a próxima sexta-feira (20).





Ainda falta o voto de Gilmar Mendes, presidente do colegiado.





Já Dias Toffoli, também integrante da Segunda Turma e ex-relator do processo, não participará do julgamento por ter se declarado suspeito.





Fonte: Diário do Poder