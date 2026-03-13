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sexta-feira, 13 de março de 2026

STF forma maioria para manter Vorcaro na cadeia

sexta-feira, março 13, 2026  Nenhum comentário

Votaram até o momento, os ministros Nunes Marques, Luiz Fux e André Mendonça.
O Supremo Tribunal Federal (STF), formou maioria na manhã desta sexta-feira (13), para manter a prisão de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

O primeiro a votar foi o ministro André Mendonça, relator do caso, que se manifestou pela manutenção da prisão de Vorcaro. O julgamento ocorre no plenário virtual da Segunda Turma do STF.

Os ministros Luiz Fux e Nunes Marques acompanharam o voto do relator. A votação seguirá aberta até a próxima sexta-feira (20).

Ainda falta o voto de Gilmar Mendes, presidente do colegiado.

Já Dias Toffoli, também integrante da Segunda Turma e ex-relator do processo, não participará do julgamento por ter se declarado suspeito.

Fonte: Diário do Poder

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