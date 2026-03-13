Suspeito é baleado após tentativa de roubo a loja de ouro no centro de Sobral

Uma tentativa de roubo foi registrada na área central de Sobral, na Rua Domingos Olímpio, em um estabelecimento comercial especializado na venda de ouro.





De acordo com informações, dois indivíduos armados invadiram o local com o intuito de praticar o crime de roubo majorado, previsto no artigo 157 do Código Penal, mediante grave ameaça e emprego de arma de fogo.





Durante a investida criminosa, as vítimas reagiram à ação delituosa e conseguiram desarmar um dos suspeitos, ocasião em que ocorreu um disparo de arma de fogo que acabou atingindo o próprio indivíduo envolvido na tentativa de assalto.





O segundo suspeito conseguiu evadir-se do local antes da chegada das forças de segurança, tomando destino ignorado.





A Polícia Militar do Ceará foi acionada e realizou o isolamento da área para os procedimentos iniciais. O suspeito ferido foi socorrido por uma equipe de emergência e encaminhado à Santa Casa de Misericórdia de Sobral.





Conforme os protocolos legais, após receber alta hospitalar, o indivíduo foi apresentado à autoridade policial competente, ficando à disposição da Justiça para os procedimentos cabíveis.





Equipes da Guarda Civil Municipal de Sobral, por meio do Grupamento Tático Motorizado (GTM), juntamente com a Polícia Militar do Ceará, realizam diligências e buscas na região central da cidade, com o objetivo de identificar, localizar e efetuar a captura do segundo suspeito, que conseguiu fugir após a ação criminosa. Com informações do Sobral Online