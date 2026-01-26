Polícia Civil cumpre dois mandados de prisão em ação da DDM de Sobral

A Polícia Civil do Estado do Ceará, por meio da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Sobral, cumpriu, nesta segunda-feira, 26 de janeiro de 2026, dois mandados de prisão durante a Operação de Combate a Crimes Sexuais, deflagrada simultaneamente em todo o estado do Ceará. Os alvos foram localizados no município de Frecheirinha, na região Norte do estado.





O primeiro preso foi um homem de 38 anos, residente em Frecheirinha. Contra ele havia um mandado de prisão decorrente de condenação com trânsito em julgado, oriunda da Comarca de Tianguá, pelo crime de e3tupro de vulnerável. A pena aplicada foi de 42 anos de reclusão.





A segunda prisão foi uma mulher de 53 anos, também residente em Frecheirinha. Ela possuía mandado de prisão expedido em razão de condenação definitiva pela Comarca de Ubajara, com pena fixada em 20 anos de prisão.





Após o cumprimento das formalidades legais, os dois presos foram encaminhados para audiência de custódia no Judiciário do 5º Núcleo de Custódia.





Serviço:

DPGV

Delegacia de Defesa da Mulher de Sobral