Alunos de 12 anos tentam env3nenar professora para evitar prova recuperação; veja vídeo

Quatro alunos de 12 anos estão sendo investigados por suspeita de planejar uma tentativa de envenenamento contra duas professoras do Colégio Estadual Edson de Souza Carneiro, localizado no bairro de São Caetano, em Salvador. A motivação, segundo as apurações iniciais, seria evitar que os estudantes fossem encaminhados para a recuperação escolar.





De acordo com as informações levantadas, três meninas e um menino teriam combinado colocar veneno conhecido como “chumbinho” em balas e oferecer os doces às professoras de Matemática e Inglês. O plano, no entanto, não chegou a ser executado. Outros alunos tomaram conhecimento da intenção e alertaram a direção da escola, que agiu imediatamente para impedir qualquer ação.





Em um áudio encaminhado a colegas de profissão, uma das docentes relatou o choque ao saber da situação e fez um alerta sobre a necessidade de cautela no ambiente escolar. “Eu particularmente fiquei estarrecida, anestesiada. Falo para que vocês fiquem atentos, em alerta, e não aceitem nada dos alunos, infelizmente estamos vivendo assim”, disse a professora na gravação.





Após a denúncia, a direção do colégio promoveu uma reunião com os responsáveis pelos estudantes envolvidos e acionou profissionais da rede de proteção. Durante os esclarecimentos, os adolescentes teriam admitido a intenção, embora nenhuma substância tenha sido utilizada e nenhuma professora tenha sido ferida.





O caso foi registrado na Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI), que conduz a investigação para apurar as circunstâncias do episódio e as eventuais responsabilidades, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente.





Em nota, a Secretaria da Educação do Estado da Bahia informou que a gestão escolar se reuniu com as famílias dos alunos e com equipes multidisciplinares de saúde, oferecendo apoio psicológico e acompanhamento à comunidade escolar. A pasta destacou que segue monitorando a situação e reforçando ações de orientação e prevenção nas unidades de ensino.





