segunda-feira, 26 de janeiro de 2026

Mega-Sena segue sem ganhador e prêmio cresce para R$ 92 milhões; saiba como participar

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.964 da Mega-Sena, realizado neste sábado (24). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 92 milhões para o próximo sorteios. 

Os números sorteados foram: 03 – 09 – 15 – 17 – 30 – 60 

121apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 22.818,11 cada 
7.163 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 635,36 cada 


Apostas 

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de terça-feira (27), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. Para o bolão, o sistema fica disponível até às 20h30 no portal Loterias Caixa e no aplicativo Loterias Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Via CM7

