Senador denuncia nos EUA "consórcio de perseguição política" de Lula e STF

Ele se reuniu com Maria Salazar, republicana que denunciou Alexandre de Moraes no Congresso dos EUA.

O senador Eduardo Girão (Novo-CE), membro titular da Comissão de Direitos Humanos (CDH) do Senado Federal, considerou “muito proveitosa” a reunião que manteve em Washington, nos Estados Unidos, no gabinete da congressista americana María Elvira Salazar (Republicana), da Flórida.





De acordo com o parlamentar, a deputada — que preside o subcomitê de assuntos internacionais da Câmara dos Representantes — demonstrou profundo conhecimento sobre a influência do Foro de São Paulo na América Latina e tem se destacado por sua defesa intransigente da liberdade de expressão. Girão destacou a atuação de Salazar contra autoridades que recorrem à censura em seus países.





Durante o encontro, o senador entregou cópia da petição protocolada junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), na qual são relatadas violações recentes de direitos humanos atribuídas a um “consórcio de perseguição política” envolvendo o governo Lula (PT) e o Supremo Tribunal Federal (STF).





O documento busca chamar a atenção do organismo da OEA para o que Girão classifica como agravamento das restrições democráticas no Brasil.









Ela sabe o que acontece no Brasil





A congressista María Elvira Salazar ganhou notoriedade no Brasil ao exibir, em audiência pública no Congresso americano, a foto do ministro do STF Alexandre de Moraes, ocasião em que fez duras críticas ao que descreveu como comportamento ditatorial do magistrado.





Girão também ressaltou o papel de Salazar junto ao secretário de Estado Marco Rubio, reconhecido pela comunidade latino-americana nos EUA como importante para o fortalecimento do ambiente democrático na região.





O senador enfatizou que a viagem, assim como todas as suas missões internacionais anteriores, ocorreu sem qualquer custo para o Senado Federal.





Em sua mensagem, Girão concluiu com votos pela prevalência da verdade, da justiça e do bom senso no Brasil, reforçando sua orientação cristã: “Que a Verdade, a Justiça e o bom senso prevaleçam em nossa Nação. Jesus no comando. Sempre! Paz & Bem.”





