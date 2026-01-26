Sobral inicia atendimentos presenciais para inscrições no Minha Casa, Minha Vida

A Prefeitura de Sobral iniciou, nesta segunda-feira (26/01), os atendimentos presenciais para as inscrições do Programa Minha Casa, Minha Vida – Faixa 1 (Urbano). A ação é coordenada pelas Secretarias do Urbanismo, Habitação e Meio Ambiente (SEUMA) e dos Direitos Humanos e da Assistência Social (SEDHAS) e prevê a seleção de 384 famílias para os empreendimentos Jardins da Serra I e II, localizados no bairro Gerardo Cristino.





As inscrições seguem abertas até o dia 12 de fevereiro e podem ser realizadas de forma online, por meio do site mcmv.sobral.ce.gov.br, ou presencialmente, de segunda a sexta-feira, no Centro de Convenções de Sobral e nas unidades dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS). No Centro de Convenções, o atendimento é destinado prioritariamente às pessoas que não possuem acesso à internet ou apresentam dificuldades no uso de ferramentas digitais.





O atendimento presencial tem início às 8h, com a distribuição diária de 800 fichas, por ordem de chegada, até as 15h. Do total, 720 fichas são destinadas ao público geral e 80 reservadas para os grupos com prioridade legal, conforme critérios estabelecidos pelo programa.





O Minha Casa, Minha Vida – Faixa 1 é voltado para famílias com renda bruta mensal de até R$ 2.850, que não possuam imóvel próprio nem financiamento habitacional ativo. Outro requisito é ter o Cadastro Único (CadÚnico) atualizado no município de Sobral. É permitida apenas uma inscrição por núcleo familiar, sendo obrigatoriamente realizada pelo titular do CadÚnico.









Serviço





Inscrições – Minha Casa, Minha Vida (Faixa 1 – Urbano)





Período: até 12 de fevereiro





Dias: de segunda a sexta-feira





Online: mcmv.sobral.ce.gov.br





Atendimento presencial: Centro de Convenções de Sobral e CRAS





Horário: a partir das 8h



