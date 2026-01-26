Como fazer a Prova de Vida do INSS sem sair de casa e poupar ida aos bancos em 2026

Saiba como realizar a Prova de Vida do INSS por meio do aplicativo gov.br.





A Prova de Vida do INSS é obrigatória para quem recebe aposentadoria, pensão ou outros benefícios previdenciários e continua valendo em 2026.





Esse procedimento confirma que o beneficiário está vivo e garante a continuidade do pagamento mensal, evitando bloqueio ou suspensões inesperadas.





Desde 2023, o INSS modernizou esse processo e passou a realizar a comprovação de vida de forma automática, por meio de cruzamento de dados oficiais do Governo Federal.





Desse modo, na maioria dos casos, o beneficiário não precisa ir ao banco nem a uma agência do INSS para realizar a Prova de Vida.





No entanto, o segurado pode fazer a Prova de Vida de forma voluntária, especialmente se quiser evitar qualquer risco de pendência no sistema.





De acordo com o governo, atualmente, existem três formas de realizar o procedimento:





No balcão de atendimento do órgão pagador do benefício

Nos terminais de autoatendimento (caixas eletrônicos) do banco responsável pelo pagamento

Pelo aplicativo gov.br





Como fazer a Prova de Vida pelo aplicativo gov.br?





Essa é a opção mais prática e recomendada para 2026. O procedimento acontece pelo aplicativo gov.br. usando reconhecimento facial.





O processo é simples e leva apenas alguns minutos. Veja o passo a passo:

Primeiramente, acesse o aplicativo do gov.br em seu celular

Em seguida, na tela inicial, vá até “Serviços” e selecione “Prova de Vida”

No Histórico da Prova de Vida, clique em “Prova de vida pendente”

Em seguida, toque em “Autorizar”

Siga as instruções para realizar o reconhecimento facial

Finalize o procedimento e clique “OK”

Por fim, o status mudará para “Autorizado”

Além disso, para realizar a Prova de Vida digital é obrigatório ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) válida ou biometria cadastrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE)









Quais são as regras para se aposentar pelo INSS em 2026?





Por fim, uma das dúvidas mais comuns é: quais são as regras para se aposentar pelo INSS em 2026?





Pela regra geral, para quem começou a contribuir após 2019, as exigências para idade mínima permanecem as mesmas:

Mulheres: idade mínima de 62 anos e pelo menos 15 anos de contribuição

Homens: idade mínima de 65 anos e pelo menos 20 anos de contribuição

Para quem começou a contribuir antes da Reforma da Previdência, em novembro de 2019, existem as regras de transição:

Idade mínima + tempo de contribuição

Pedágio de 50%

Pedágio de 100%

Regra dos Pontos