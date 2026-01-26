CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

segunda-feira, 26 de janeiro de 2026

SINE/CE OFERECE 164 VAGAS DE EMPREGO EM SOBRAL

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Agente de vendas de serviços 01

Ajudante de obras 04

Analista de crédito (instituições financeiras) 01

Armador de estrutura de concreto 20

Assessor de microcrédito 01

Atendente de lojas 01

Atendente do setor de hortifrutigranjeiros 01

Auxiliar administrativo 01

Auxiliar contábil 01

Auxiliar de confeitaria 01

Auxiliar de cozinha 02

Auxiliar de limpeza 02

Auxiliar de pessoal 01

Auxiliar em saúde bucal 01

Balconista 01

Bobinador - eletricista 01

Bordador, à máquina 01

Carpinteiro 25

Carreteiro (motorista de caminhão carreta) 01

Chapeiro 01

Consultor de vendas 12

Controlador de pragas 01

Coordenador de eventos 01

Costureira em geral 02

Desenhista projetista de construção civil 01

Desenvolvedor de sustentação de ti (técnico) 01

Eletricista auxiliar 01

Eletricista de instalações (veículos automotores e máquinas operatrizes, exceto aeronaves e embarcações) 01

Eletricista de instalações de prédios 01

Empregado doméstico arrumador 01

Engenheiro civil 01

Estoquista 01

Garçom 01

Impressor serigráfico 02

Jardineiro 01

Lavador de peças 01

Lubrificador de veículos automotores (exceto embarcações) 01

Marceneiro 01

Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) 01

Montador de móveis de madeira 01

Motofretista 02

Motorista carreteiro 01

Motorista de caminhão 01

Operador de caixa 01

Operador de vendas (lojas) 01

Pasteleiro 01

Pedreiro 35

Pizzaiolo 01

Recepcionista atendente 01

Representante comercial autônomo 03

Representante de produtos farmacêuticos 01

Salgadeiro 01

Vendedor de comércio varejista 01

Vendedor de serviços 02

Vendedor interno 01

Vendedor porta a porta 06

Zelador 03

Total 163



PESSOA COM DEFICIÊNCIA

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Repositor - em supermercados 01

Total 01

FONTE: https://idt.org.br/vagas-disponiveis

