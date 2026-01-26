SINE/CE OFERECE 164 VAGAS DE EMPREGO EM SOBRAL

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS
Agente de vendas de serviços 01
Ajudante de obras 04
Analista de crédito (instituições financeiras) 01
Armador de estrutura de concreto 20
Assessor de microcrédito 01
Atendente de lojas 01
Atendente do setor de hortifrutigranjeiros 01
Auxiliar administrativo 01
Auxiliar contábil 01
Auxiliar de confeitaria 01
Auxiliar de cozinha 02
Auxiliar de limpeza 02
Auxiliar de pessoal 01
Auxiliar em saúde bucal 01
Balconista 01
Bobinador - eletricista 01
Bordador, à máquina 01
Carpinteiro 25
Carreteiro (motorista de caminhão carreta) 01
Chapeiro 01
Consultor de vendas 12
Controlador de pragas 01
Coordenador de eventos 01
Costureira em geral 02
Desenhista projetista de construção civil 01
Desenvolvedor de sustentação de ti (técnico) 01
Eletricista auxiliar 01
Eletricista de instalações (veículos automotores e máquinas operatrizes, exceto aeronaves e embarcações) 01
Eletricista de instalações de prédios 01
Empregado doméstico arrumador 01
Engenheiro civil 01
Estoquista 01
Garçom 01
Impressor serigráfico 02
Jardineiro 01
Lavador de peças 01
Lubrificador de veículos automotores (exceto embarcações) 01
Marceneiro 01
Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) 01
Montador de móveis de madeira 01
Motofretista 02
Motorista carreteiro 01
Motorista de caminhão 01
Operador de caixa 01
Operador de vendas (lojas) 01
Pasteleiro 01
Pedreiro 35
Pizzaiolo 01
Recepcionista atendente 01
Representante comercial autônomo 03
Representante de produtos farmacêuticos 01
Salgadeiro 01
Vendedor de comércio varejista 01
Vendedor de serviços 02
Vendedor interno 01
Vendedor porta a porta 06
Zelador 03
Total 163
PESSOA COM DEFICIÊNCIA
OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS
Repositor - em supermercados 01
Total 01
FONTE: https://idt.org.br/vagas-disponiveis
0 comentários:
Postar um comentário
Comente esta matéria