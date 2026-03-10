IMPERDÍVEL! SINE/IDT de Sobral divulga 123 vagas de emprego nesta terça, dia 10

O Sistema Nacional de Emprego/Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (SINE/IDT) de Sobral divulgou uma nova lista com 123 oportunidades de emprego disponíveis para candidatos da região Norte do Ceará. As vagas contemplam diferentes níveis de escolaridade e experiência, abrangendo áreas do comércio, serviços, indústria e construção civil.

Do total de oportunidades, 90 vagas são destinadas ao público em geral, enquanto 33 vagas são exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD).

Vagas disponíveis (público em geral)

Entre as ocupações ofertadas estão:

Açougueiro (3)

Agente de vendas de serviços (7)

Assessor de microcrédito (2)

Assistente administrativo (2)

Assistente de vendas (1)

Atendente de balcão (1)

Atendente de farmácia – balconista (1)

Atendente de lojas (1)

Atendente do setor de frios e laticínios (7)

Atendente do setor de hortifrutigranjeiros (4)

Auxiliar administrativo (4)

Auxiliar contábil (1)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de escrituração fiscal (1)

Auxiliar de limpeza (1)

Auxiliar de pessoal (1)

Auxiliar de topógrafo (1)

Auxiliar em saúde bucal (1)

Auxiliar nos serviços de alimentação (1)

Balconista (1)

Balconista de açougue (4)

Bobinador eletricista (1)

Caixa no serviço de alimentação (1)

Consultor de vendas (1)

Costureira em geral (1)

Cozinheiro de restaurante (1)

Eletricista auxiliar (1)

Eletricista de instalações de prédios (1)

Empregado doméstico nos serviços gerais (4)

Estoquista (1)

Fiscal de prevenção de perdas (1)

Fisioterapeuta geral (1)

Garçom (1)

Marceneiro (1)

Motofretista (1)

Motorista de caminhão (2)

Motorista de caminhão guincho pesado com munk (1)

Operador de caixa (2)

Pizzaiolo (2)

Repositor em supermercados (7)

Representante comercial autônomo (3)

Técnico de manutenção elétrica (1)

Técnico de transporte ferroviário (1)

Técnico em manutenção de máquinas (1)

Técnico em nutrição (1)

Vendedor de comércio varejista (2)

Vendedor interno (2)

Vendedor pracista (1)

Zelador (1)

Vagas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Também estão disponíveis oportunidades exclusivas para PcD nas seguintes funções:

Ajudante de obras (1)

Auxiliar de estoque (1)

Auxiliar de linha de produção (30)

Pedreiro (1)

Como se candidatar

Os interessados devem procurar o SINE/IDT de Sobral levando documentos pessoais, currículo atualizado e carteira de trabalho. As vagas podem sofrer alterações ao longo do dia, conforme forem preenchidas.

O atendimento também pode incluir cadastro ou atualização no sistema para concorrer às oportunidades disponíveis.

📌 Total de vagas ofertadas: 123