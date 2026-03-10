Frei Gilson anuncia show em Sobral no dia 10 de novembro

Frei Gilson anunciou, durante uma live realizada na madrugada desta segunda-feira (9/3), em seu canal no YouTube, que estará em Sobral no próximo dia 10 de novembro.





A presença do religioso fará parte do Festival da Paz, evento promovido pela Diocese de Sobral em comemoração aos 111 anos de criação da diocese.





Conhecido nacionalmente pelas transmissões do Santo Rosário durante a madrugada, Frei Gilson reúne milhões de seguidores nas redes sociais e possui um dos perfis religiosos mais acompanhados do Brasil.





O anúncio da participação no evento foi feito diretamente durante a transmissão ao vivo, quando o sacerdote confirmou sua presença nas celebrações que marcarão o aniversário da Diocese de Sobral.





Fonte: Sobral.com