Casa da Cultura de Sobral recebe a exposição “Humanidades”, de Wescley Braga

A exposição de artes visuais traz mais de 100 obras de arte que surge como um trabalho retrospectivo de mais de vinte e cinco anos de trajetória do artista Wescley Braga e que se apresenta como resultado da inquietude da mente do artista, que utiliza das mais diversas formas e objetos para criar arte. Buscando inspiração no surrealismo, no onírico e na própria natureza do que é ser humano, Wescley nos leva a um labirinto de cores, curvas, formas, texturas e sensações que se refletem na pintura, no desenho, na videoarte, na gravura, na escultura e nas instalações. Através da delicadeza e da sensibilidade do seu traço, se revelam camadas que demonstram o quão profunda é a alma humana e o seu próprio ser.





“Esta não é uma exposição para se visitar apenas uma vez. Ela convida a voltar, apreciar os detalhes, ouvir os sons, traçar seus caminhos e propõe também despertar o artista dentro de cada um de nós. Trazer à tona toda nossa Humanidade” afirma o curador Tiago Marques.





Wescley Braga é um artista visual multimídia, curador, produtor cultural, poeta e cineasta, formado em Filosofia. Sua obra investiga a natureza humana e suas transformações. Seu trabalho está presente em acervos públicos e privados, e ele já participou de mais de 40 exposições ao redor do mundo, sendo exposto e apresentado em países como Estados Unidos, Portugal, Chile e Japão.





“A arte, para mim, nasce da urgência de sentir, vivenciar e questionar a realidade sob a perspectiva da nossa condição humana” explica o artista Wescley Braga.





A exposição Humanidades será realizada no dia 24 de março, às 19h, na Casa da Cultura de Sobral. A curadoria é de Tiago Marques. Com entrada gratuita. A mostra é realizada pelo Sesc Sobral, com o apoio da Prefeitura de Sobral, da Casa da Cultura de Sobral e da Secretaria da Juventude e Cultura (SEJUC) , com produção Zolhos e Galeria Braga. Via Sobral em Revista.