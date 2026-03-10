Com foco no combate à violência contra a mulher, 291 suspeitos são presos durante operação no Ceará

Ostensividade, investigação e inteligência. As estratégias de segurança alinhadas aos trabalhos das Forças de Segurança resultaram nas capturas de cerca de 291 suspeitos envolvidos em crimes de violência contra a mulher. As ações policiais, que iniciaram no último dia 19 de fevereiro e foram concluídos nesse domingo (8), foram coordenadas, no estado, pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE), por meio da Coordenadoria de Planejamento Operacional (Copol), e, em âmbito nacional, pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).





As informações sobre os trabalhos policiais foram divulgadas em coletiva de imprensa, na manhã desta segunda-feira (9), no Centro Integrado de Segurança Pública, o Cisp. Dos 291 presos, 206 foram capturados por força de mandados de prisão por diversos crimes como tentativa de feminicídio, descumprimento de medidas protetivas, crimes sexuais, entre outros. Já 85 pessoas foram presas em situações flagranciais. Somente nesse final de semana, 61 suspeitos foram capturados em todo o estado. As equipes atuaram em cerca de 73 municípios.





O titular da Copol/SSPDS, delegado Harley Filho, destacou a importância dos trabalhos policiais integrados que culminaram no resultado positivo. “Devido a importância do tema, resolvemos estender os trabalhos até esse domingo (8). Essas ações foram importantes para reiterarmos os investimentos do Governo do Ceará e o alinhamento entre as forças no combate à violência contra a mulher. Diante disso, atuamos com ações preventivas, educativas e investigativas”.









Âmbito Nacional





As ações fazem parte de uma operação nacional, coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). No Ceará, 230 pessoas foram capturadas entre os dias 19 de fevereiro e cinco de março deste ano. Após a conclusão da operação nacional, as equipes policiais cearenses estenderam as ações e seguem com as diligências até o próximo domingo (8).









Integração





Durante os dias de diligências, as Forças de Segurança do Ceará realizaram ações preventivas, repressivas, ostensivas e educativas em todo o Estado, com o objetivo de conscientizar a sociedade sobre a importância do combate à violência contra esse gênero. A diretora do Departamento de Grupos Vulneráveis (DPGV) da PCCE, delegada Janaina Braga, ressaltou o esforço do enfrentamento à violência contra a mulher. “Dentre as ações, intensificamos o cumprimento dos mandados de prisão, verificamos denúncias do disque 181 e diligências de procedimentos já instaurados. O foco da PCCE foi investigar e intensificar os trabalhos policiais. Para além das investigações, também trabalhamos com a prevenção, por meio de palestras e levando informações às mulheres.





No Ceará, a ofensiva contou com policiais da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e profissionais da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), que atuaram de forma integrada para dar cumprimento às ordens judiciais. Equipes da Pefoce realizaram ações voltadas à coleta de vestígios em sistemas penitenciários, além daqueles que estão monitorados por tornozeleiras eletrônicas. Ao todo, 277 coletas foram realizadas.





SSPDS/CE