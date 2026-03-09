Suspeito de agredir criança de 10 anos na Beira-Mar é preso pela Polícia Militar

Um homem de 28 anos foi preso em flagrante na noite desse domingo (08) após agredir uma criança de dez anos na avenida Beira-Mar, no bairro Meireles, em Fortaleza. A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e chamou a atenção de pessoas que estavam no local.





Vídeos que circularam as redes sociais mostram o suspeito arrastando o menino, que estava imobilizado, e gritando com ele diante de frequentadores do calçadão. "Essa p#% aqui é CV! Tu sabe que essa p#% aqui é CV!", disparou o homem. Segundo informações preliminares, a criança seria suspeita de uma tentativa de roubo na Praia de Iracema. No entanto, a pessoa que teria sido alvo da suposta tentativa não quis registrar ocorrência junto às autoridades.





De acordo com a PM, o suspeito da agressão possui antecedentes por estelionato e crime contra a administração pública. Ele foi conduzido a uma unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), onde foi autuado em flagrante pelos crimes de integrar organização criminosa e lesão corporal dolosa.





Via portal Cn7