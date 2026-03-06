GRENDE LADEIRA ABAIXO? Lucro da Grendene cai 24,5% no 4º trimestre após queda nas vendas de pares

A Grendene (GRND3), indústria calçadista sediada em Sobral, registrou lucro líquido de R$ 249,4 milhões no quarto trimestre de 2025, queda de 24,5% em relação ao mesmo período de 2024, conforme balanço divulgado na noite desta quinta-feira (5/3).





A receita líquida recuou 18%, para R$ 705,1 milhões, refletindo a redução no volume de pares vendidos em meio ao consumo mais fraco no mercado doméstico. No período, o volume de vendas caiu 19,8%.





O desempenho operacional também foi pressionado. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) somou R$ 180,3 milhões, queda de 43,6% na comparação anual, enquanto a margem Ebitda recuou 11,6 pontos percentuais, para 25,6%.





Já o EBIT recorrente (lucro antes de juros e impostos) diminuiu 43,7%, para R$ 122,5 milhões, refletindo a menor diluição de custos diante da queda na produção.

O lucro líquido recorrente no trimestre foi de R$ 286,1 milhões, queda de 17,7% frente ao mesmo período de 2024.









O que explica a queda?





A queda do lucro foi causada principalmente pela redução nas vendas e pelo aumento de custos.





Segundo Alceu Albuquerque, diretor financeiro e de relações com investidores da Grendene, “o ano foi marcado por menor demanda e maior seletividade do consumo”.

“A companhia optou por preservar posicionamento de marca e rentabilidade, ainda que com impacto sobre volumes, mantendo disciplina operacional e sólida geração de caixa”, informou.





No trimestre, o volume de pares vendidos caiu 19,8%, o que levou a uma retração de 18% na receita líquida.





Com menor produção, o custo por par aumentou, especialmente com mão de obra, e as despesas administrativas também cresceram, pressionando as margens da Grendene.





O resultado ainda foi impactado por gastos pontuais com reestruturação e ajustes de estoques, segundo o balanço.









Valorização dos produtos





Apesar da retração nas vendas, a companhia elevou o preço médio dos produtos, com alta de 9,4% no trimestre e 18,3% no acumulado do ano, estratégia que ajudou a compensar parte da perda de volume.





No acumulado de 2025, o lucro líquido recorrente somou R$ 815,9 milhões, avanço de 2,4%, sustentado principalmente pelo resultado financeiro, beneficiado pelos juros elevados e pelo elevado nível de caixa da empresa.





Entre as marcas, a Melissa registrou crescimento de 36,7% na receita em 2025, impulsionado pelo aumento do preço médio.









O sucesso da Melissa





A Melissa registrou crescimento de 36,7% na receita bruta em 2025, puxada principalmente pelo aumento do preço médio dos produtos.

A receita por par avançou 44,1% no ano e 28,1% no quarto trimestre, refletindo a estratégia de focar itens de maior valor agregado.





Apesar do avanço no faturamento, o volume de vendas caiu 5,1% no acumulado do ano e 16,5% no quarto trimestre, acompanhando o cenário de consumo mais seletivo.





No período, as vendas para o varejo (sell-in) recuaram 12,8%, enquanto as vendas ao consumidor final (sell-out) caíram 5,2%.





No ambiente digital, a marca acompanhou o avanço da estratégia on-line da Grendene, com crescimento de 22,5% no faturamento do e-commerce no quarto trimestre.





Fonte: Diário do Nordeste