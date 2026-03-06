SOBRAL ANTIGA: as lavadeiras do Rio Acaraú

Nos anos 50 as lavagens de roupa em Sobral eram praticamente feitas por lavadeiras especializadas que levavam as roupas para o Rio Acaraú, e ali executavam suas tarefas em um sol abrasador. Era um trabalho penoso e cansativo. Acredito que se pagava pouco à época. Muitas dessas lavadeiras além de fazerem a lavagem executavam também a função de engomadeiras. E o importante , é que esse pessoal simples e dedicados eram responsáveis e pontuais nos compromissos, não faltando sequer nenhuma peça de roupa.





DETALHE





Embora originalmente as cores seguissem o estilo típico da década de 1950, recentemente realizamos uma atualização que preserva a essência do design da época, mantendo o nexo histórico, mas conferindo uma aparência renovada e contemporânea.

Fotos da década de 50 / revitalizadas por Inteligência Artificial