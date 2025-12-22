BOMBA! SUSPOSTO GOLPE MILIONÁRIO: APLICATIVO ATTACHÉ "SOME DO MAPA" E DEIXA MILHARES DE USUÁRIOS DE SOBRAL NO PREJUÍZO

Nossa equipe de reportagem recebeu diversas denúncias de vítimas de um possível golpe financeiro envolvendo o aplicativo ATTACHÉ, que supostamente prometia lucros altíssimos e rápidos, totalmente fora da realidade do mercado financeiro.





Segundo as informações repassadas pelos denunciantes, a plataforma atraía usuários com promessas de ganhos fáceis, chegando a divulgar valores diários em poucos dias de “trabalho”, além de bônus imediatos no momento do cadastro. Esse tipo de promessa levantou suspeitas desde o início, mas, ainda assim, muitas pessoas acabaram investindo dinheiro no aplicativo.





De acordo com os relatos, na manhã desta segunda-feira, vários usuários tentaram realizar saques e tiveram uma triste surpresa: os valores não foram liberados e os administradores da plataforma desapareceram, deixando de responder mensagens e interrompendo qualquer tipo de suporte.









📱 Análise da imagem do aplicativo





A imagem enviada à redação revela diversos sinais clássicos de alerta, comuns em golpes digitais:





Promessa de dinheiro imediato apenas por se cadastrar (“Cadastre-se para receber 6.77 BRL”);





Ofertas irreais de lucro rápido, como “trabalhe poucos dias e ganhe dinheiro”;





Destaque excessivo para os botões “Depositar” e “Sacar”, incentivando a entrada de dinheiro;





Sistema de níveis VIP, “Roda da Sorte” e “Fundo de Riqueza”, práticas comuns em esquemas fraudulentos e pirâmides financeiras;





Falta de informações claras sobre empresa responsável, CNPJ, endereço físico ou autorização de órgãos reguladores.





Especialistas alertam que nenhum investimento sério garante lucro alto em curto prazo, principalmente sem riscos, e que esse tipo de promessa é frequentemente utilizado para atrair vítimas em golpes virtuais.









🚨 Milhares de usuários em Sobral





As denúncias também apontam que na cidade de Sobral existem milhares de usuários cadastrados no aplicativo ATTACHÉ, o que amplia significativamente a gravidade do caso. Com a possível queda da plataforma e o sumiço dos responsáveis, um grande número de pessoas pode ter sido prejudicado financeiramente, gerando forte impacto social no município e em toda a região Norte do Ceará.





As vítimas informaram que pretendem procurar a Polícia Civil, além de registrar ocorrências e acionar órgãos competentes para que o caso seja investigado e os responsáveis identificados.





⚠️ Fica o alerta à população: desconfie de aplicativos que prometem ganhos fáceis e rápidos, especialmente quando exigem depósitos antecipados.





Nossa equipe segue acompanhando o caso e o espaço permanece aberto para que os responsáveis pela plataforma ATTACHÉ, caso existam, se manifestem oficialmente sobre as denúncias.