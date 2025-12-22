CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

segunda-feira, 22 de dezembro de 2025

ATENÇÃO, NÃO FIQUE DESEMPREGADO(A)! 149 VAGAS DE EMPREGO DISPONÍVEIS HOJE (22) EM SOBRAL

segunda-feira, dezembro 22, 2025


OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Ajudante de eletricista 01

Ajudante de ferreiro 01

Armador de estrutura de concreto 20

Assistente administrativo 01

Assistente de vendas 01

Atendente de lojas e mercados 01

Auxiliar de almoxarifado 01

Auxiliar de mecânico de autos 01

Borracheiro 01

Carpinteiro 26

Chapeiro 02

Consultor de vendas 10

Controlador de tráfego 02

Cozinheiro de restaurante 01

Cozinheiro geral 02

Cuidador de idosos 01

Desenhista projetista de construção civil 01

Eletricista de instalações (veículos automotores e máquinas operatrizes, exceto aeronaves e embarcações) 01

Empregado domestico nos servicos gerais 01

Engenheiro civil 01

Ferreiro 01

Frentista 01

Garçom 03

Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados 01

Lavador de peças 01

Lubrificador de veículos automotores (exceto embarcações) 01

Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) 01

Montador de móveis de madeira 01

Motorista de ambulância 01

Operador de caixa 02

Operador de empilhadeira 01

Operador de negócios 01

Pedreiro 33

Representante comercial autônomo 05

Salgadeiro 01

Servente de pedreiro 01

Soldador 01

Técnico de operações de telecomunicações 01

Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação 01

Técnico eletricista 01

Vendedor interno 02

Vendedor porta a porta 05

Total 142



PESSOA COM DEFICIÊNCIA

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Auxiliar administrativo 01

Operador de caixa 01

Operador de vendas (lojas) 04

Repositor - em supermercados 01

Total 07

