EM SOBRAL: INTERNAUTA DENUNCIA COBRANÇAS INDEVIDAS NA CONTA DE ENERGIA DA ENEL

Um internauta entrou em contato com a nossa redação para denunciar supostas cobranças indevidas em sua fatura de energia elétrica emitida pela ENEL.





Segundo o denunciante, a conta está apresentando duas cobranças de serviços que não foram solicitados, identificadas como “COB DOUTOR 360 PLUS” e “ENELX ODONTO BÁSICO”. O consumidor afirma que não autorizou a contratação de nenhum desses serviços, mas, mesmo assim, os valores vêm sendo incluídos mensalmente na fatura.





Indignado com a situação, o cidadão informou que irá procurar o DECON para formalizar a denúncia e cobrar providências legais, a fim de que o problema seja apurado e resolvido conforme determina o Código de Defesa do Consumidor.





O caso serve de alerta para que outros consumidores verifiquem atentamente suas contas de energia, observando a inclusão de serviços adicionais não solicitados. Em situações semelhantes, a orientação é registrar reclamação junto aos órgãos de defesa do consumidor e buscar esclarecimentos diretamente com a concessionária.





Nossa equipe deixa o espaço aberto para que a ENEL, caso queira, se manifeste sobre a denúncia.