CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

DETETIVE PARTICULAR - INVESTIGAÇÃO CONJUGAL

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!


SIGA-NOS NO INSTAGRAM

segunda-feira, 22 de dezembro de 2025

EM SOBRAL: INTERNAUTA DENUNCIA COBRANÇAS INDEVIDAS NA CONTA DE ENERGIA DA ENEL

segunda-feira, dezembro 22, 2025  Nenhum comentário

Um internauta entrou em contato com a nossa redação para denunciar supostas cobranças indevidas em sua fatura de energia elétrica emitida pela ENEL.

Segundo o denunciante, a conta está apresentando duas cobranças de serviços que não foram solicitados, identificadas como “COB DOUTOR 360 PLUS” e “ENELX ODONTO BÁSICO”. O consumidor afirma que não autorizou a contratação de nenhum desses serviços, mas, mesmo assim, os valores vêm sendo incluídos mensalmente na fatura.

Indignado com a situação, o cidadão informou que irá procurar o DECON para formalizar a denúncia e cobrar providências legais, a fim de que o problema seja apurado e resolvido conforme determina o Código de Defesa do Consumidor.

O caso serve de alerta para que outros consumidores verifiquem atentamente suas contas de energia, observando a inclusão de serviços adicionais não solicitados. Em situações semelhantes, a orientação é registrar reclamação junto aos órgãos de defesa do consumidor e buscar esclarecimentos diretamente com a concessionária.

Nossa equipe deixa o espaço aberto para que a ENEL, caso queira, se manifeste sobre a denúncia.

Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 