Urgente: Moraes manda prender indígena Sererê

Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a prisão preventiva de José Acácio Sererê Xavante, acusado de supostamente liderar ataques contra a sede da Polícia Federal (PF), em dezembro de 2022. A decisão foi enviada para cumprimento pela PF.





Sererê Xavante estava em prisão domiciliar desde abril do ano passado, mas, segundo documentos do processo, a tornozeleira eletrônica usada por ele deixou de enviar sinal em novembro.





Embora a defesa aponta que o indígena reside em zona rural com dificuldade de acesso à internet, Moraes alegou para a decisão que ele não atendeu às chamadas da Secretaria de Administração Penitenciária (Seape) nem entrou em contato para regularizar o equipamento. Além disso, diz Moraes, o investigado não compareceu quando convocado pelo órgão. (continua)





(segue) “Essa circunstância caracteriza o descumprimento injustificado da medida substitutiva da prisão. Nesse contexto, o descumprimento das medidas cautelares pessoais diversas da prisão é causa hábil a autorizar o restabelecimento da custódia preventiva”, escreveu Moraes, citando o Código de Processo Penal. A decisão seguiu manifestação da Procuradoria-Geral da República.





José Acácio Sererê Xavante já havia sido preso na Argentina em dezembro de 2024 acusado de ‘descumprir medidas





Segundo a PGR, ele foi um dos líderes do acampamento montado em frente ao Quartel-General do Exército em 2022, “com objetivo de pressionar por um golpe militar” contra Lula.





O indígena ficou conhecido por apoiar Bolsonaro e por organizar manifestações em apoio ao ex-presidente em diversos pontos de Brasília.



