Ministro do STJ é acusado de assédio s3xual contra jovem de 18 anos

O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Marco Buzzi, é alvo de uma grave denúncia de assédio sexual feita por uma jovem, de 18 anos, que passou as férias de janeiro hospedada na residência do magistrado em Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina.





De acordo com apuração do portal Metrópoles, a jovem é filha de um casal de amigos do ministro. O suposto episódio teria ocorrido no dia 9 de janeiro, enquanto o grupo estava na praia. Em determinado momento, a jovem entrou no mar para nadar, onde também se encontrava Buzzi.





Segundo o relato da vítima, o ministro teria tentado agarrá-la por três vezes dentro da água. A jovem afirmou que entrou em estado de desespero durante a situação e conseguiu se desvencilhar, retornando à areia, onde contou aos pais o que havia ocorrido.





Após o relato, o casal deixou o local e seguiu para São Paulo, onde registrou um boletim de ocorrência em uma delegacia de polícia. Por se tratar de uma autoridade com foro privilegiado, os denunciantes foram orientados a formalizar a queixa junto às instâncias superiores.





Na terça-feira (3), os pais da jovem estiveram reunidos com o desembargador Luís Geraldo Sant’Ana Lanfredi, juiz auxiliar do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF). Atualmente, a denúncia está sendo formalizada no Conselho Nacional de Justiça (CNJ).





Marco Buzzi tomou posse como ministro do STJ em 2011, após indicação da então presidente da República, Dilma Rousseff (PT). Ele completa 68 anos nesta quarta-feira (4).





Até o momento, não houve posicionamento público do ministro sobre as acusações. O caso deve seguir sob análise das autoridades competentes.



