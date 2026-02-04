CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

DETETIVE PARTICULAR - INVESTIGAÇÃO CONJUGAL

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026

Oportunidade de Emprego em Sobral – Vagas Abertas para Diversos Perfis

quarta-feira, fevereiro 04, 2026  Nenhum comentário

Se você está em busca de uma colocação no mercado de trabalho, há diversas oportunidades abertas em Sobral (CE) em diferentes áreas e níveis de escolaridade, com vagas tanto para o público em geral quanto para pessoas com deficiência (PCD).

📊 Vagas Disponíveis

Segundo balanços recentes do Sistema Nacional de Empregos (SINE) em parceria com o Instituto do Desenvolvimento do Trabalho (IDT), há vagas diversas ofertadas no município, contemplando funções como:

  • Consultor de vendas

  • Mecânico de automóveis e caminhões

  • Auxiliar de mecânico

  • Almoxarife

  • Técnico de enfermagem

  • Ajudante de motorista

  • Vendedor interno

  • Ajudante de linha de produção

  • Auxiliar de cozinha

  • Vigia noturno
    ...e muitas outras funções em setores como comercial, técnico e operacional.

Além disso, plataformas de empregos online também mostram vagas ativas em empresas locais, como:

  • Balconista de atendimento

  • Caixa repositor

  • Operador de caixa

  • Estoquista

  • Balconista de frios
    entre outras oportunidades com contratação em andamento.

📌 Como se Candidatar

Os interessados podem procurar o SINE/IDT de Sobral para cadastrar currículo e concorrer às vagas. Geralmente, o atendimento é feito presencialmente na sede do órgão ou por meio do envio de currículo por e-mail conforme orientações divulgadas pelo IDT/SINE.

➡️ Documentos básicos para o atendimento normalmente incluem:

  • Carteira de trabalho

  • Documento de identidade

  • CPF

  • Comprovante de escolaridade

  • Comprovante de residência

🧠 Dicas para o Candidato

  • Verifique os pré-requisitos específicos de cada vaga, como experiência, formação ou cursos técnicos.

  • Atualize seu currículo com dados de contato corretos e objetivos claros.

  • Consulte regularmente as novas listas de vagas, pois elas são frequentemente atualizadas.

👉 Com o mercado de trabalho em movimento na região, há oportunidades tanto para quem busca emprego imediato quanto para quem quer iniciar uma carreira profissional.

Se você quiser, posso montar a matéria em formato de post para redes sociais ou com foco em vagas específicas por área (ex.: administrativa, operacional, técnica). É só pedir! 


Fonte: https://idt.org.br/vagas-disponiveis

Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 