COLABORADOR DA GRENDENE É MORTO A TIROS AO SAIR DO TRABALHO EM SOBRAL

Um homicídio foi registrado nas primeiras horas da madrugada desta quarta-feira (4), em frente à empresa Grendene, localizada no município de Sobral.





De acordo com informações preliminares, um colaborador da empresa foi assassinado a tiros no momento em que deixava o local de trabalho e seguia para sua residência, após o término do turno. A vítima foi identificada como Raimundo França Inocêncio, de 40 anos, morador do Residencial Caiçara, em Sobral.





Raimundo foi surpreendido por indivíduos armados, que efetuaram diversos disparos de arma de fogo. Ele foi atingido múltiplas vezes e morreu ainda no local, antes de receber atendimento médico. Após a ação criminosa, os suspeitos fugiram em uma motocicleta e, até o momento, não foram identificados.





Equipes da Polícia Militar foram acionadas e realizaram diligências na região, mas nenhum suspeito foi preso. O crime ocorreu em frente a outros funcionários da Grendene que também deixavam o trabalho, causando pânico e sensação de insegurança entre os presentes.





O caso será investigado pelas autoridades competentes, que buscam esclarecer a motivação e identificar os autores do homicídio. Com este crime, Sobral já contabiliza 7 homicídios dolosos registrados neste ano, reforçando o alerta para a crescente violência no município.





Com informações de Olivando Alves