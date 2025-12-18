Tragédia na BR-222: casal identificado após acidente fatal em Forquilha

Na manhã desta quinta-feira (18), foi confirmada a identificação das vítimas fatais do grave acidente de trânsito registrado na BR-222, no trecho do distrito de Cacimbinha, no município de Forquilha, na região Norte do Ceará.





As vítimas são Bruno e sua companheira Tais, que trafegavam em uma motocicleta no momento da colisão com um caminhão baú. Com o forte impacto, o casal morreu ainda no local. A tragédia causou grande comoção entre moradores da região e também nas redes sociais, onde amigos e familiares passaram a prestar homenagens.





O acidente mobilizou equipes do SAMU, Corpo de Bombeiros e da PRF. O caminhão saiu da pista e tombou em uma área de ribanceira próxima a um açude.





O motorista do veículo foi socorrido e encaminhado para atendimento médico. As circunstâncias do acidente seguem sendo apuradas pelas autoridades competentes.





Com informações de Sobral Online