quinta-feira, 18 de dezembro de 2025

Tragédia na BR-222: casal identificado após acidente fatal em Forquilha

Na manhã desta quinta-feira (18), foi confirmada a identificação das vítimas fatais do grave acidente de trânsito registrado na BR-222, no trecho do distrito de Cacimbinha, no município de Forquilha, na região Norte do Ceará.

As vítimas são Bruno e sua companheira Tais, que trafegavam em uma motocicleta no momento da colisão com um caminhão baú. Com o forte impacto, o casal morreu ainda no local. A tragédia causou grande comoção entre moradores da região e também nas redes sociais, onde amigos e familiares passaram a prestar homenagens.

O acidente mobilizou equipes do SAMU, Corpo de Bombeiros e da PRF. O caminhão saiu da pista e tombou em uma área de ribanceira próxima a um açude.

O motorista do veículo foi socorrido e encaminhado para atendimento médico. As circunstâncias do acidente seguem sendo apuradas pelas autoridades competentes.

Com informações de Sobral Online

