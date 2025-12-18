CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

quinta-feira, 18 de dezembro de 2025

ATENÇÃO, NÃO FIQUE DESEMPREGADO(A)! 140 VAGAS DE EMPREGO DISPONÍVEIS HOJE (18) EM SOBRAL

quinta-feira, dezembro 18, 2025  Nenhum comentário


OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Ajudante de eletricista 01

Ajudante de ferreiro 01

Armador de estrutura de concreto 20

Assistente de vendas 01

Auxiliar de mecânico de autos 01

Borracheiro 01

Carpinteiro 26

Chapeiro 01

Consultor de vendas 16

Controlador de tráfego 02

Cozinheiro de restaurante 01

Cozinheiro geral 02

Cuidador em saúde 01

Desenhista projetista de construção civil 01

Eletricista de instalações (veículos automotores e máquinas operatrizes, exceto aeronaves e embarcações) 01

Empregado domestico nos servicos gerais 01

Engenheiro civil 01

Ferreiro 01

Frentista 01

Garçom 02

Instalador de sistemas fotovoltaicos 01

Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados 01

Lavador de peças 01

Lubrificador de veículos automotores (exceto embarcações) 01

Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) 01

Motorista de automóveis 01

Operador de caixa 01

Operador de empilhadeira 01

Pedreiro 33

Representante comercial autônomo 03

Servente de pedreiro 01

Soldador 01

Técnico de operações de telecomunicações 01

Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação 01

Técnico eletricista 01

Vendedor interno 01

Vendedor porta a porta 05

Total 137



PESSOA COM DEFICIÊNCIA

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Auxiliar administrativo 01

Operador de caixa 01

Repositor - em supermercados 01

Total 03

