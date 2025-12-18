CRUELDADE: mãe é presa por suspeita de matar a filha de 1 ano em Caucaia/CE

Mulher de 32 anos foi autuada em flagrante por homicídio qualificado

Uma mulher de 32 anos foi presa por suspeita de matar a filha de 1 anos e 6 meses em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, nesta quarta-feira (17).





A criança deu entrada em um hospital da região sem vida e com vários ferimentos pelo corpo. Com isso, a polícia foi acionada e a mãe da menina foi presa na unidade de saúde.





Após a captura, a mulher foi levada à Delegacia Metropolitana de Caucaia, onde foi autuada em flagrante por homicídio qualificado. A polícia segue com as investigações sobre as circunstâncias do crime. Fonte: G1CE