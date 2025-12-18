Aluna sofre mal súbito e morre durante treino em academia de Fortaleza

O caso foi registrado em uma academia localizada no bairro Papicu.

Uma aluna da academia Smart Fit morreu na tarde desta quarta-feira (17), após sofrer um mal súbito durante o treino. O caso foi registrado na unidade localizada na avenida Engenheiro Santana Júnior, no bairro Papicu, em Fortaleza.





Por meio de nota, a Smart Fit informou que, após sofrer o mal súbito, a aluna foi prontamente socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). "os profissionais do Samu realizaram os procedimentos necessários, mas infelizmente a aluna veio a falecer", lamentou.





Esse é o quarto caso de mal súbito em academias de Fortaleza e Região Metropolitana (RMF). Em outubro, dois homens morreram durante exercícios na rede de academias Gaviões, em Fortaleza. No mês seguinte, uma empresária de 54 anos também faleceu durante exercícios no município de Maranguape. Fonte: CN7