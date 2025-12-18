CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

DETETIVE PARTICULAR - INVESTIGAÇÃO CONJUGAL

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!


SIGA-NOS NO INSTAGRAM

quinta-feira, 18 de dezembro de 2025

Aluna sofre mal súbito e morre durante treino em academia de Fortaleza

quinta-feira, dezembro 18, 2025  Nenhum comentário

O caso foi registrado em uma academia localizada no bairro Papicu.
Uma aluna da academia Smart Fit morreu na tarde desta quarta-feira (17), após sofrer um mal súbito durante o treino. O caso foi registrado na unidade localizada na avenida Engenheiro Santana Júnior, no bairro Papicu, em Fortaleza.

Por meio de nota, a Smart Fit informou que, após sofrer o mal súbito, a aluna foi prontamente socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). "os profissionais do Samu realizaram os procedimentos necessários, mas infelizmente a aluna veio a falecer", lamentou.

Esse é o quarto caso de mal súbito em academias de Fortaleza e Região Metropolitana (RMF). Em outubro, dois homens morreram durante exercícios na rede de academias Gaviões, em Fortaleza. No mês seguinte, uma empresária de 54 anos também faleceu durante exercícios no município de Maranguape. Fonte: CN7

Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 