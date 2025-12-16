Sobral se destaca nacionalmente no Prêmio Band Cidades Excelentes com reconhecimento em Educação e Saúde

O município de Sobral foi um dos grandes destaques do Prêmio Band Cidades Excelentes, realizado nesta segunda-feira (15), no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em Brasília, Distrito Federal. Sobral ficou entre os três finalistas nas categorias Educação e Saúde e Bem-Estar, sendo a única cidade do Ceará indicada para a final.





A premiação reconhece boas práticas de gestão pública em municípios de todo o país, valorizando iniciativas que impactam positivamente a vida da população.





Representando o município, estiveram presentes na solenidade a secretária da Educação de Sobral, professora Cynira Sampaio, e a secretária da Saúde, Dra. Michelle Alves Ponte, que acompanharam a cerimônia e celebraram o reconhecimento nacional alcançado pelo município.





A indicação entre os finalistas em Educação e saúde reafirma uma gestão comprometida com inovação, ciência, equidade e diversidade.





O destaque de Sobral no Prêmio Band Cidades Excelentes é reflexo direto de uma gestão municipal comprometida com políticas públicas eficazes e com a construção de uma cidade cada vez mais justa, saudável e educadora.