INACREDITÁVEL! Câmeras mostram juiz Eduardo Appio furtando champanhe

Crimes aconteceram em supermercado de Blumenau, Santa Catarina.

Imagens das câmeras de segurança de um supermercado de Blumenau, em Santa Catarina, mostram o juiz federal Eduardo Appio, da 18ª Vara de Curitiba, Paraná, furtando três garrafas de champanhe.





Nas cenas, é possível vê-lo trajado com uma camiseta azul e bermuda. Em determinado momento, ele pega uma garrafa de champanhe francesa de R$ 399 e, após circular com ela pelos corredores, a põe em uma sacola.





Em seguida, as imagens mostram Appio descendo até o estacionamento. Antes que pudesse sair, ele foi abordado por seguranças e levado de volta ao supermercado. Em uma sala reservada, ele retirou a garrafa da sacola e a pôs sobre a mesa.





As câmeras de segurança também mostram duas outras ocasiões em que Appio furtou garrafas de champanhe. A primeira delas no dia 20 de setembro, a outra no dia 4 de outubro. Na segunda, ele chegou a passar no caixa, mas só fez o pagamento de um urso de pelúcia, mantendo a garrafa dentro de uma sacola.





O juiz foi suspenso do cargo, e um processo administrativo disciplinar foi aberto contra ele na Corte Especial Administrativa do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4).





Appio ficou conhecido por atuar na Lava Jato em 2023, substituindo o hoje senador Sergio Moro (União Brasil-PR), a quem faz críticas recorrentes. Ele foi afastado dois meses depois, após o desembargador federal Marcelo Malucelli denunciar que o seu filho, João Eduardo Barreto Malucelli, sócio de Moro, foi ameaçado por Appio.





Em nota ao portal G1, Appio afirma ser alvo de fake news, difamação e perseguição por parte de Moro.





– Ingressarei com as ações competentes, inclusive [contra o] senador Sergio Moro por difamação. Sou testemunha no STF em inquéritos policiais contra o senador Sergio Moro (apuração, pelo CNJ em 2024, de um desvio auditado de R$ 5 bilhões da 13ª Vara Federal de Curitiba, com a finalidade de constituir uma fundação privada em Curitiba). Descobri este desvio e comuniquei ao CNJ em 2023. Hoje sofro perseguições e ofensas pessoais gratuitas por parte do senador Sergio Moro – alegou.





O senador, por sua vez, afirmou que Appio “vive em um mundo de fantasias”.





– Não tenho culpa se ele resolveu furtar champanhes em supermercado por três vezes – assinalou o parlamentar. Via portal Pleno News

O juiz da senha “LUL2022”, aquele que chegou a Curitiba para desfazer a Lava Jato a canetadas, revelou-se exatamente o que parecia ser. Em 2023, foi afastado da 13ª Vara após ligar, de número privado, para o filho de um desembargador e sócio de Sergio Moro, fazendo ameaças… pic.twitter.com/BvNeuX8j5K — Bruno Souza (@brunosouzasc) December 14, 2025