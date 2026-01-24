PRF INTERCEPTA CAMINHONETE CLONADA NA BR-222 EM SOBRAL

Em uma ação que demonstra a alta capacitação técnica de seus agentes, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, na tarde deste sábado (24), uma caminhonete Fiat/Toro Ranch ano 2025 com sinais de identificação adulterados. A abordagem ocorreu no km 221 da BR-222, em Sobral, região Norte do Ceará.









A Abordagem e a Fraude





Por volta das 14h25, a equipe da Unidade Operacional de Sobral/CE interceptou o veículo de cor cinza, que ostentava placas de Janaúba/MG. Durante a fiscalização documental e minuciosa inspeção veicular, os policiais detectaram inconsistências nos sinais identificadores que não condiziam com os padrões de fábrica.





Após um intenso trabalho de perícia técnica no local, os agentes conseguiram "desmascarar" a fraude e identificar o veículo original. Trata-se de uma caminhonete idêntica, mas com registro de roubo na cidade de Recife/PE, ocorrido em 26 de dezembro de 2024.









Desfecho





O condutor, um homem de 37 anos, natural de Forquilha/CE foi detido em flagrante. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Sobral, onde o suspeito deverá responder pelo crime de receptação. O veículo será periciado e, posteriormente, restituído ao seu legítimo proprietário.





"A clonagem de veículos é uma ferramenta utilizada por organizações criminosas para 'legalizar' bens oriundos de crimes violentos. A expertise da PRF em identificar essas adulterações é fundamental para asfixiar a logística do crime e devolver o patrimônio ao cidadão," destaca a comunicação da PRF.





BDCOM/PRF Sobral/CE