Caminhantes chegam exaustos, mas ainda mobilizados; veja imagens

Grupo percorreu cerca de 240 km em sete dias até Brasília, mesmo sob chuva, sol e desgaste físico.

Extenuados, mas movidos por uma motivação impressionante, os caminhantes liderados pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) chegaram ao ponto principal da mobilização neste domingo (25).





Mesmo sob chuva, centenas de pessoas acompanharam o ato pacífico organizada pelo movimento “Acorda Brasil”, que reuniu apoiadores em um ato de resistência e engajamento político.





A caminhada teve início em Paracatu (MG) e percorreu cerca de 240 quilômetros até a capital federal. Foram sete dias consecutivos de estrada, começando na segunda-feira (19), marcados por cansaço físico, superação e espírito coletivo.





As imagens da chegada, na Praça do Cruzeiro, traduzem o sentimento do grupo: desgaste evidente, mas também união, fé e determinação para seguir até o fim da jornada. Veja abaixo:



Fonte: Diário do Poder