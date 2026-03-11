SINE/IDT divulga 133 vagas de emprego em Sobral nesta quarta-feira (11)

O Sistema Nacional de Emprego/Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (SINE/IDT) divulgou, nesta quarta-feira (11), uma nova lista com 133 vagas de emprego disponíveis em Sobral, na região Norte do Ceará. As oportunidades contemplam diversos níveis de escolaridade e áreas de atuação.
Entre os cargos com maior número de vagas estão operador de caixa (23 vagas), agente de vendas de serviços (7), fiscal de prevenção de perdas (7) e repositor em supermercados (7).
Principais vagas disponíveis
Operador de caixa – 23 vagas
Agente de vendas de serviços – 7 vagas
Fiscal de prevenção de perdas – 7 vagas
Repositor em supermercados – 7 vagas
Atendente do setor de frios e laticínios – 6 vagas
Auxiliar administrativo – 4 vagas
Auxiliar de limpeza – 4 vagas
Balconista de açougue – 4 vagas
Atendente do setor de hortifrutigranjeiros – 4 vagas
Vagas para pessoas com deficiência
O SINE/IDT também disponibiliza 40 vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCD) em Sobral.
Entre as funções ofertadas estão:
Auxiliar de linha de produção – 30 vagas
Atendente de lojas e mercados – 3 vagas
Ajudante de obras – 1 vaga
Auxiliar de estoque – 1 vaga
Empacotador – 1 vaga
Operador de caixa – 1 vaga
Pedreiro – 1 vaga
Repositor em supermercados – 1 vaga
Vendedor interno – 1 vaga
