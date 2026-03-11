EUA teria arma secreta que danifica o cérebro; SAIBA DETALHES

Uma arma secreta que causaria danos cerebrais por meio de micro-ondas teria sido descoberta e comprada pelos Estados Unidos, segundo revelou uma reportagem apurada durante nove anos, do programa 60 Minutes, da emissora estadunidense CBS, e revelada nesta semana.





Segundo o jornal, desde pelo menos 2016, diplomatas, espiões e militares norte-americanos têm sofrido lesões cerebrais incapacitantes, após serem atingidos por uma força avassaladora invisível, que danificou sua visão, audição, equilíbrio e cognição. Até mesmo a sede da CIA, na Virgínia, e os jardins da Casa Branca já registraram incidentes.





Em meio a vários relatos de vítimas, a reportagem destacou o caso do tenente-coronel aposentado Chris, que não teve o sobrenome divulgado. Ele já trabalhou em satélites espiões altamente secretos e contou que, mesmo morando perto de Washington, foi atingido cinco vezes, em cinco meses.





“O primeiro incidente ocorreu em agosto de 2020. A sensação foi como se alguém tivesse me dado um soco na garganta e meu ouvido esquerdo estivesse entupido. Comecei a sentir dores agudas e lancinantes que desciam pelo meu braço esquerdo”, relatou.





Os demais ataques aconteceram quando ele estava dentro da própria casa, quando sentiu como se um torno estivesse apertando sua cabeça, causando desorientação e tontura imediata, além de todos os músculos da coluna terem se contraído em uma dor muito aguda.





“O quinto foi de longe o pior. Acordei com uma convulsão em todo o corpo, a pior dor que já senti. Parecia que um torno estava apertando meu tronco cerebral”, denunciou.





