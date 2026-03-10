“Peixe do fim do mundo” encalha em praia e surpreende banhistas

Banhistas da praia de Cabo San Lucas, no México, se surpreenderam ao presenciar o aparecimento de uma espécie incomum de peixe cujo habitat natural fica nas profundezas do oceano, mais precisamente a cerca de 900 metros de profundidade. Os dois peixes-remo, também conhecidos como “peixes do fim do mundo”, foram avistados encalhados em águas rasas, tentando retornar para o mar aberto.





Segundo informações do portal USA Today, as criaturas marinhas foram vistas inicialmente por duas irmãs, que notaram algo diferente brilhando na água. Na ocasião, uma das irmãs entrou no mar junto com outros banhistas a fim de tentar empurrar os animais de volta para águas profundas, mas não se sabe se as espécies marinhas sobreviveram.





Os peixes-remo são caracterizados por seu corpo comprido, brilhante e esguio. Com nome científico Regalecus glesne, eles são considerados uma das maiores espécies de peixes ósseos do mundo, podendo ultrapassar os nove metros.





Normalmente, essas criaturas vivem a cerca de 3 mil pés de profundidade, e por isso, seu contato com humanos é raro. Eles só costumam aparecer na superfície quando estão debilitados por doenças, desorientação, mudanças no oceano ou se estiverem mortos.





Essa espécie ganhou o apelido de “peixe do fim do mundo” devido à crença popular de que esses animais poderiam aparecer na costa antes de tragédias naturais, como terremotos ou tsunamis, algo que não chegou a ser comprovado cientificamente.





Via portal Pleno News