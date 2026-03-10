Curso de Justiça Restaurativa forma facilitadores para fortalecer diálogo e cultura de paz em Sobral

Profissionais e estudantes que atuam diretamente nos territórios de Sobral participam, ao longo desta semana, do curso “Facilitadores de Justiça Restaurativa e Círculos de Construção de Paz”, realizado entre os dias 9 e 13 de março. A formação acontece no município e é promovida pela Secretaria dos Direitos Humanos do Ceará (SEDIH), em parceria com o Programa Integrado de Prevenção e Redução da Violência (PReVio) e a Secretaria dos Direitos Humanos e da Assistência Social de Sobral (SEDHAS).





A iniciativa reforça a parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Sobral na promoção de políticas públicas voltadas à prevenção da violência, ao fortalecimento do diálogo comunitário e à construção de uma cultura de paz nos territórios.





Mais do que uma capacitação técnica, o curso busca transformar a forma como conflitos e tensões são enfrentados no cotidiano das comunidades. Professores, assistentes sociais, advogados, profissionais da saúde, da segurança pública, psicólogos e articuladores comunitários participam da formação para aprender metodologias de diálogo que contribuem para prevenir violências e fortalecer relações sociais.





A Justiça Restaurativa propõe uma abordagem diferente da lógica tradicional de resolução de conflitos. Em vez de focar apenas na punição, a metodologia promove a escuta ativa, a responsabilização e a reconstrução de vínculos entre as pessoas envolvidas. Uma das principais ferramentas utilizadas são os círculos de construção de paz, espaços estruturados de diálogo em que os participantes compartilham experiências, histórias e percepções sobre determinado tema ou situação.





Durante o curso, os participantes vivenciam na prática como conduzir esses círculos. Em alguns casos, eles podem ser utilizados para mediar conflitos mais complexos; em outros, funcionam como espaços de conversa e fortalecimento de vínculos comunitários, prevenindo situações de violência antes mesmo que elas ocorram.





Em Sobral, a expectativa é que os profissionais capacitados levem essas práticas para diferentes espaços do cotidiano, como escolas, serviços da assistência social, projetos comunitários e demais territórios onde atuam, ampliando as estratégias de diálogo, mediação e promoção da convivência pacífica nas comunidades.