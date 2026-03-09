Criminosos incendeiam veículo e deixam mensagens em muro no Residencial Nova Caiçara; VEJA VÍDEO

Um ataque criminoso foi registrado na madrugada desta segunda-feira (9), no Residencial Nova Caiçara. Durante a ação, um veículo foi incendiado e ficou completamente destruído pelas chamas.





De acordo com relatos de moradores, além do incêndio no automóvel, mensagens foram pichadas em uma parede nas proximidades, o que pode indicar uma possível ordem ou a autoria do ato criminoso. O conteúdo das inscrições ainda não foi oficialmente detalhado.





O episódio provocou medo e apreensão entre os residentes do conjunto habitacional, que relataram momentos de tensão durante a madrugada, diante da intensidade das chamas e da suspeita de que o ato tenha relação com atividades criminosas.





Até o momento, não há informações oficiais sobre suspeitos identificados ou pessoas presas. O caso deverá ser apurado pelas autoridades competentes, que irão investigar as circunstâncias do ocorrido, bem como a motivação do ataque e a identificação dos responsáveis.





Uma equipe do Corpo de Bombeiro esteve no local.



