domingo, 8 de março de 2026

Brasileiros pagaram R$800 bilhões em impostos só este ano

A estimativa do Impostômetro é que sejam tomados outros R$100 bilhões dos brasileiros apenas nos próximos dez dias.

Os brasileiros amargam, neste sábado (7), a marca de R$800 bilhões pagos em impostos, somente em 2026. A conta é do “Impostômetro” da Associação Comercial de São Paulo, que inclui todas as taxas tomadas dos cidadãos no âmbito federal, estadual e municipal. Foram R$100 bilhões em apenas dez dias. Em 26 de fevereiro, o Impostômetro apontava R$700 bilhões tomados dos brasileiros em impostos, este ano. As informações são do jornalista Cláudio Humberto, colunista do Diário do Poder.

Esta semana, a plataforma Gasto Brasil registrou que as despesas do governo já superaram R$1 trilhão no mesmo período.

A arrecadação de impostos no estado de São Paulo responde por 37,4% de tudo tomado pelo governo: mais de R$286 bilhões, até agora.

