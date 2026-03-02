Ciro lidera disputa pelo Abolição, com 44,5%; seguido por Elmano, com 35,3%; e Girão, com 7%

O grau de confiança é de 95%, com margem de erro de 2,6 pontos percentuais.





O Instituto Paraná divulgou, nesta segunda-feira (02), uma nova pesquisa sobre a disputa pelo Governo do Ceará. O levantamento foi realizado entre os dias 25 e 28 de fevereiro, com 1.500 eleitores em 67 municípios. O grau de confiança é de 95%, com margem de erro de 2,6 pontos percentuais, para mais ou para menos.









Espontânea





No cenário espontâneo, quando os nomes não são apresentados aos entrevistados, Ciro Gomes (PSDB) aparece com 16,8% das menções, seguido por Elmano de Freitas (PT), com 15,1%. Camilo Santana (PT) registra 2,6%.





Neste mesmo cenário, Eduardo Girão (Novo) aparece com 0,9%, e Capitão Wagner (União Brasil) soma 0,3%. Outros nomes citados totalizam 0,9%. Branco e nulo correspondem a 4,9%, enquanto 58,5% afirmaram não saber ou não opinaram.









Confira os dados:





Ciro Gomes - 16,8%

Elmano de Freitas - 15,1%

Camilo Santana - 2,6%

Eduardo Girão - 0,9%

Capitão Wagner - 0,3%

Outros nomes citados - 0,9%

Branco/Nulo - 4,9%

Não sabe/não opinou - 58,5%









Estimulada – Cenário 1





No cenário estimulado 1, em que os nomes são apresentados aos eleitores, Ciro Gomes alcança 44,5%, seguido por Elmano de Freitas, com 35,3%. Eduardo Girão registra 7,0%, e Professor Jarir Pereira (PSOL), 1,9%.





Branco e nulo somam 6,5%, e 4,7% disseram não saber ou não opinaram.









Confira os dados:





Ciro Gomes - 44,5%

Elmano de Freitas - 35,3%

Eduardo Girão - 7,0%

Professor Jarir Pereira - 1,9%

Branco/Nulo - 6,5%

Não sabe/Não opinou - 4,7%









Segundo turno





Em eventual segundo turno entre Ciro Gomes e Elmano de Freitas, o levantamento indica 51,5% para Ciro e 38,1% para Elmano. Branco e nulo representam 6,1%, e 4,3% não souberam ou não responderam.









Confira os dados:





Ciro Gomes - 51,5%

Elmano de Freitas - 38,1%

Branco/Nulo - 6,1%

Não sabe/Não opinou - 4,3%





Via portal CN7