Prefeito Oscar Rodrigues autoriza construção de Centro de Educação Infantil no bairro Belchior

O prefeito de Sobral destacou que a obra irá beneficiar não apenas as famílias do bairro, mas toda a população da região, ampliando o acesso à educação infantil de qualidade para o desenvolvimento das crianças.





O prefeito de Sobral, Dr. Oscar Rodrigues, assinou a ordem de serviço para a construção de um novo Centro de Educação Infantil (CEI) no bairro Belchior. A iniciativa marca mais um investimento da gestão municipal na ampliação da rede pública de ensino.





Durante o ato de assinatura, o prefeito destacou que a obra irá beneficiar não apenas as famílias do bairro, mas toda a população da região, ampliando o acesso à educação infantil de qualidade e oferecendo mais estrutura para o desenvolvimento das crianças.





O prazo estimado para a conclusão dos trabalhos é de 360 dias. A execução da obra ficará sob responsabilidade da empresa AC Ltda.





Fonte: Sistema Paraíso