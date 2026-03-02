CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

 

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

segunda-feira, 2 de março de 2026

Prefeito Oscar Rodrigues autoriza construção de Centro de Educação Infantil no bairro Belchior

segunda-feira, março 02, 2026  Nenhum comentário

O prefeito de Sobral destacou que a obra irá beneficiar não apenas as famílias do bairro, mas toda a população da região, ampliando o acesso à educação infantil de qualidade para o desenvolvimento das crianças.

O prefeito de Sobral, Dr. Oscar Rodrigues, assinou a ordem de serviço para a construção de um novo Centro de Educação Infantil (CEI) no bairro Belchior. A iniciativa marca mais um investimento da gestão municipal na ampliação da rede pública de ensino.

Durante o ato de assinatura, o prefeito destacou que a obra irá beneficiar não apenas as famílias do bairro, mas toda a população da região, ampliando o acesso à educação infantil de qualidade e oferecendo mais estrutura para o desenvolvimento das crianças.

O prazo estimado para a conclusão dos trabalhos é de 360 dias. A execução da obra ficará sob responsabilidade da empresa AC Ltda.

Fonte: Sistema Paraíso

Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 