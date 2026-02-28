CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

 

EM SOBRAL: HOMEM ATACA PMs COM BARRA DE FERRO E SE DÁ MAL; VEJA VÍDEO

Um homem foi baleado após, segundo a polícia, agredir agentes e avançar contra a equipe com uma barra de ferro, na manhã deste sábado (28), no Centro de Sobral, nas proximidades do Arco do Triunfo de Sobral.

Segundo informações, o suspeito estaria danificando veículos estacionados na região, o que levou moradores a acionarem a polícia. Ao chegar ao local, os agentes tentaram conter a situação, mas o homem reagiu de forma agressiva e avançou contra a equipe armado com uma barra de ferro.

Diante da ameaça, os policiais efetuaram disparos para conter a  injusta agressão. O indivíduo foi socorrido e recebeu atendimento médico. Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde dele.

