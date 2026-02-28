Professor e Jornalista Silveira Rocha está de volta ao Correio da Semana

Uma frase bíblica resume bem o momento: “O bom filho à sua casa torna.” Para a equipe do Correio Sobralense, a expressão ganha ainda mais significado com a volta de Silveira, que retorna não apenas a um jornal, mas a um espaço que também ajudou a construir com talento, ética e dedicação.





O Correio Sobralense recorda que, em 1997, nos tempos do Boletim da Prefeitura, no início de sua trajetória profissional, encontrou em Silveira mais que um colega de trabalho: um mestre. Com ele, aprendeu que escrever vai além de informar; é formar opinião com responsabilidade, respeitar o leitor e manter compromisso com a verdade.





Falar de Silveira, segundo o Correio Sobralense, é falar de simplicidade e de verdadeira humildade — características de quem, em conversas aparentemente comuns, deixa reflexões profundas. Um profissional que ensina sem impor, orienta sem humilhar e corrige sem diminuir.





O retorno ao Correio da Semana é visto como motivo de celebração, pois não volta apenas um jornalista experiente, mas um homem íntegro e um educador nato, alguém que demonstra serenidade e consciência sobre o peso e a grandeza da palavra escrita.





O Correio Sobralense deseja que esta nova fase seja abençoada, próspera e inspiradora, e que muitos outros tenham o privilégio de aprender com Silveira Rocha não apenas sobre jornalismo, mas também sobre caráter, amizade e vida.