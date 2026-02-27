Sobe para 69 número de mortos por fortes chuvas na Zona da Mata de Minas Gerais

O número de vítimas fatais das fortes chuvas que atingiram a Zona da Mata mineira nesta semana subiu para 68 mortos, segundo balanço divulgado pela Polícia Civil de Minas Gerais nesta sexta-feira (27). Entre os municípios mais afetados estão Juiz de Fora e Ubá, que registraram grande parte das ocorrências decorrentes de deslizamentos, enchentes e desabamentos.





De acordo com o último relatório das autoridades, 63 vítimas foram confirmadas em Juiz de Fora e seis em Ubá, totalizando 68 óbitos ligados às chuvas intensas que começaram na última segunda-feira (23). As equipes de resgate mantêm as operações em várias frentes para localizar desaparecidos e auxiliar moradores atingidos.





Equipes do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMG) continuam as buscas em bairros castigados pela tragédia, incluindo áreas com risco de deslizamentos e ruínas de casas arrastadas pela água. As buscas têm sido dificultadas pela instabilidade do solo e pelo grande volume de chuva que caiu na região.





Além das vítimas confirmadas, há registros de desaparecidos, e as autoridades seguem intensificando as operações de busca e salvamento. A Defesa Civil estima que mais de quatro mil pessoas foram desalojadas ou desabrigadas em decorrência dos temporais, e dezenas de ocorrências de danos à infraestrutura e prejuízos materiais ainda estão sendo contabilizadas.





O temporal deixou um rastro de destruição em comunidades inteiras e mobilizou unidades de emergência de diversos órgãos estaduais e municipais. A previsão meteorológica indica que a instabilidade pode continuar, o que mantém o alerta da Defesa Civil para possíveis novos eventos de chuva e risco à população.





As autoridades reforçam a importância de que moradores de áreas de risco sigam as orientações de segurança e se mantenham em contato com os serviços de emergência para apoio imediato caso necessário.



