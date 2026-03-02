Casal tem casa invadida durante a madrugada e é morto a tiros em Itapipoca

Um casal foi assassinado a tiros na madrugada deste domingo (1º), na localidade de São Gerônimo, no distrito de Deserto, em Itapipoca, no interior do Ceará. As vítimas estavam dentro de uma residência quando foram surpreendidas por homens armados. De acordo com informações colhidas pela polícia, um rapaz identificado inicialmente como Lemonie, de aproximadamente 19 anos, e Ana Kelly Carneiro Rodrigues, de 20, foram atingidos por disparos de arma de fogo e morreram ainda no local. A ação ocorreu durante a madrugada.





No momento do crime, um adolescente também estava no imóvel. Ele teria sido obrigado pelos suspeitos a sair da casa antes da execução do casal. Após os disparos, os autores fugiram. Até o momento, não foram identificados e as características do veículo utilizado na ação não foram anotadas.





Os corpos foram encaminhados ao Núcleo da Perícia Forense do Estado do Ceará em Itapipoca para a realização de exames necroscópicos.





A investigação está sob responsabilidade da Delegacia de Itapipoca, que apura a motivação do duplo homicídio e trabalha para identificar os envolvidos.





Até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso.





Via portal CN7