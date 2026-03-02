Polícia Federal cumpre busca e apreensão em gabinete de desembargador em investigação sobre venda de sentenças

Computadores e documentos foram recolhidos durante diligência autorizada pelo CNJ; apuração envolve suspeita de intermediação de decisões judiciais.

Agentes da Polícia Federal estiveram na manhã desta segunda-feira (2) na sede do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) para cumprir mandado de busca e apreensão no gabinete do desembargador Dirceu dos Santos.





A diligência faz parte de uma investigação que apura a suposta negociação de decisões judiciais no Estado.





Durante a operação, os policiais recolheram computadores, mídias digitais e documentos físicos que estavam no local. O material será submetido à perícia para verificar a existência de provas que confirmem ou não a atuação do magistrado em um possível esquema de venda de sentenças.





A ordem judicial foi expedida pelo corregedor nacional de Justiça, ministro Mauro Campbell Marques, no âmbito de procedimento que tramita no Conselho Nacional de Justiça (CNJ).





Segundo informações divulgadas pelo órgão, há indícios de que decisões teriam sido proferidas mediante possível recebimento de vantagens indevidas, com participação de terceiros, entre eles advogados e empresários.





As investigações também avançaram a partir da quebra de sigilos bancário e fiscal do magistrado. Relatórios apontam movimentação superior a R$ 14,6 milhões em bens nos últimos cinco anos, valor considerado incompatível com os rendimentos declarados.









Somente em 2023, a movimentação teria alcançado cerca de R$ 1,9 milhão.





O caso ganhou novos contornos após a análise do celular do advogado Roberto Zampieri, assassinado em 2023. As informações extraídas do aparelho indicariam a existência de um suposto esquema que envolveria integrantes do Judiciário, advogados e um lobista.





A apuração segue em andamento e o material apreendido nesta segunda-feira deve ser incorporado ao inquérito.





