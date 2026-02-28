CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

 

Homicídio a bala é registrado na Vila União, em Sobral

Um homicídio a bala foi registrado na tarde deste sábado (28), por volta das 16h30, na Rua Bela Vista, no bairro Vila União, em Sobral.

A vítima foi identificada como Alcides, conhecido pela alcunha de “Demorou”. De acordo com informações preliminares, indivíduos armados invadiram a residência onde ele estava e efetuaram diversos disparos. A vítima morreu no local antes da chegada do socorro.

Equipes policiais foram acionadas e isolaram a área para os primeiros levantamentos. O caso será investigado pela Polícia Civil, que apura a autoria e a motivação do crime.

Com este caso, Sobral contabiliza o 14º homicídio doloso registrado no corrente ano.

Mais informações poderão ser divulgadas a qualquer momento, conforme o avanço das investigações.

